Москва, , 12:03 — REGNUM Мощности производства авиалайнеров МС-21 в Иркутске будут поэтапно наращиваться до выпуска 72 самолётов в год. Об этом рассказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Авиалайнер МС-21 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Слюсарь рассказал, что расчёты по необходимым производственным мощностям были проведены авиастроительной корпорацией совместно со специалистами из Минтранса, Росавиации и российских авиакомпаний. Он отметил, что производство будет наращиваться в несколько этапов.

Планируется, что к 2025 году будет производиться 36 самолётов МС-21 в год. Позже объёмы производства будут удвоены.

«Техническое перевооружение, которое у нас идёт, оно как раз направлено на то, чтобы эту серию разогнать до 72 самолётов в год», — заявил Слюсарь.

Глава ОАК добавил, что в настоящее время в МС-21 применяется до 50% иностранных комплектующих. Он объяснил, что перед специалистами стоит задача по доведению доли отечественных деталей до 100% в сжатые сроки. Недостающие российские комплектующие должны появиться не позднее 2024 года.

Пассажирские самолёты семейства МС-21 разрабатываются корпорацией «Иркут». Первый полёт самолёта МС-21 состоялся в мае 2017 года.

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