Москва, 3 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Западные страны предпринимают попытки изолировать Россию и разрушить экономику страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания В изоляции

Он подчеркнул, что это одна из целей враждебной политики, проводимой Западом в отношении Москвы.

«Враждебная политика западных стран по отношению к нашей стране имеет очевидные цели — изолировать Россию, блокировать любые каналы её сотрудничества с другими государствами, привести нас к экономическому краху», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте» по случаю 30-летия образования Совбеза РФ.

При этом он подчеркнул, что таким планам западных стран «сбыться не суждено».

Замглавы Совбеза также подчеркнул, что сегодня, в крайне сложное и противоречивое время, деятельность Совбеза России приобрела особую значимость «из-за фундаментальных угроз, на которые требуется найти быстрый ответ».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России успешно адаптируется к новым реалиям. Он добавил, что Запад пытается изолировать страну от мировой экономики, но сделать это не удастся. Председатель правительства подчеркнул, что «России не привыкать работать в санкционных условиях».

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