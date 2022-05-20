Москва, , 15:51 — REGNUM Российская экономика успешно адаптируется к новым реалиям. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Запад пытается изолировать нас от мировой экономики, но сделать это не удастся. Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики», — заявил Мишустин.

«России не привыкать работать в санкционных условиях — они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с нашими друзьями и партнёрами. Мы дорожим доверительными, откровенными отношениями со странами Содружества. Мы чётко исполняем договорённости, уважаем интересы друг друга», — подчеркнул он.