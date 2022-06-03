Варшава, 3 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Швеции и Финляндии будут приняты в Североатлантический альянс в короткий срок, однако согласовать этот вопрос к саммиту НАТО в Мадриде, проведение которого намечено на конец июня, вряд ли удастся. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Я считаю, что Мадрид — это слишком близкий срок. Когда речь идёт о приёме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, — пояснил представитель внешнеполитического ведомства. — Это не так быстро и не так просто. Это займёт как минимум несколько месяцев».

При этом Яблоньский полагает, что Анкара, несмотря на то, что «точно будет выдвигать определённые условия, которые уже были сформулированы», не заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Переговоры идут, и я думаю, что они приведут к тому, что у нас будут два новых члена НАТО в короткий срок», — подчеркнул замглавы МИД Польши.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение стран к альянсу. Однако против расширения Североатлантического альянса выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что было бы «ошибкой» разрешить Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

В числе выдвинутых Турцией требований, при выполнении которых она готова одобрить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО — публичное осуждение руководством этих стран не только Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, но и связанных с ней структур.

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