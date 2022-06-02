Вашингтон, 2 июня 2022, 23:08 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил о поддержке усилий, направленных на ускорение процесса принятия Финляндии и Швеции в блок НАТО.
Об этом он заявил 2 июня в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
В заявлении пресс-службы Белого дома, опубликованном 2 июня, указано, что во встрече также принимала участие вице-президент США Камала Харрис.
Байден, Харрис и Столтенберг «обсудили воздействие войны России на Украине на трансатлантическую безопасность, а также важность укрепления средств сдерживания и обороны НАТО», — сообщает пресс-служба Белого дома.
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