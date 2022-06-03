Степанакерт, , 08:41 — REGNUM Власти Нагорного Карабаха ведут с Ереваном переговоры о признании республики, но подвижек пока нет, заявил государственный министр НКР Артак Бегларян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«С Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, но в настоящее время подвижек по данному вопросу пока нет», — сказал он РИА Новости.

Бегларян добавил, что Армения фактически признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи — «как равный с равным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Ереван продолжает настаивать на обеспечении прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

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