Степанакерт, 3 июня 2022, 08:41 — REGNUM Власти Нагорного Карабаха ведут с Ереваном переговоры о признании республики, но подвижек пока нет, заявил государственный министр НКР Артак Бегларян.
Бегларян добавил, что Армения фактически признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи — «как равный с равным».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Ереван продолжает настаивать на обеспечении прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.
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