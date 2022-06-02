Ереван, , 14:58 — REGNUM Ереван продолжает настаивать на обеспечении прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Об этом 2 июня заявил на брифинге секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Совбеза отметил на вопрос журналистов, считает ли он, что на переговорах по Нагорному Карабаху следует настаивать на праве самоопределения жителей региона.

«Мы уверены, что именно права и безопасность определят статус, — сказал Григорян. — Мы убеждены, что это те важные направления, работая над которыми мы будем иметь результаты».

Он добавил, что Совбез продолжит работать в этом направлении.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Движение «Сопротивление» организовывает блокирование движения на улицах, также госучреждений. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить плану» по вопросу Нагорного Карабаха.

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