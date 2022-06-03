Степанакерт, 3 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Власти Нагорного Карабаха ведут с Ереваном переговоры о признании республики, но подвижек пока нет, заявил государственный министр НКР Артак Бегларян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«С Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, но в настоящее время подвижек по данному вопросу пока нет», — сказал он РИА Новости.

Бегларян добавил, что Армения фактически признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи — «как равный с равным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Ереван продолжает настаивать на обеспечении прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

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