Порт-Морсби, 3 июня, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе призвал оппозицию страны не «играть в политику» из-за визита министра иностранных дел Китая Ван И, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Папуа — Новая Гвинея

Поездка главы китайского МИД проходит на фоне предвыборной кампании в Папуа — Новой Гвинее. 3 июня Марапе и Ван И должны провести встречу. Премьер-министр заявил, что Китай является основным торговым партнером и крупнейшим покупателем газа, который играет ключевую роль в экспорте Папуа — Новой Гвинеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля газета SMH предупредила, что КНР может разместить свои войска на Соломоновых островах после заключения пакта о безопасности между Пекином и властями островного государства.

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