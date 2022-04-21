Канберра, , 10:15 — REGNUM 21 апреля газета SMH сообщила, что китайские военные могут встать на пороге Австралии раньше, чем ожидалось, поскольку китайские корабли и самолеты будут размещены на Соломоновых островах в течение ближайших недель после того, как на этой неделе между Китаем и Соломоновыми островами был заключен пакт о безопасности, позволяющий Пекину создать свою военную базу в 2000 километрах от берегов Австралии.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Проект соглашения просочился в открытый доступ в прошлом месяце. Согласно документу, Китай получил право направить силы полиции и военный персонал на Соломоновы острова «для оказания помощи в поддержании общественного порядка». Пекин также может отправить военные корабли, которые могут останавливаться в порту для «материально-технического пополнения».

МИД Китая объявил 19 апреля, что сделка была официально подписана «недавно на днях».

Напомним, что правительство Австралии ранее просило Соломоновы острова не заключать пакт о безопасности с азиатской сверхдержавой.