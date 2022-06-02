Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Президент США Джозеф Байден должен до окончания срока своего президентства покинуть пост. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Грег Гатфелд.

Джо Байден

Он напомнил, что рейтинг нынешнего главы Белого дома падает всё ниже, а цены на топливо, наоборот, продолжают расти. По словам Гатфелда, к концу срока Байдена бензин может подорожать более чем в сто раз.

«Рейтинг одобрения Джо Байдена теперь всего 35%, — напомнил телеведущий. — Я вот злорадствую, но у страны всё ужасно, а ведь я здесь живу».

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Он также добавил, что цены на бензин достигли рекордных высот на выходных по случаю Дня поминовения. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена приблизилась к пяти долларам за галлон, при этом при президенте Дональде Трампе галлон стоит 1,77 доллара.

«Это значит, что к концу срока Джо бензин будет по 800 долларов за галлон. Просто шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдёт в отставку досрочно! Уйдёт досрочно! Таков мой прогноз», — подчеркнул Гатфелд, отметив, что по сравнению с США «Голодные игры» — просто романтическая комедия.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Reuters и Ipsos, проведённого 23 и 24 мая, рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена американцами установил новый антирекорд, составив только 36%. Так, 59% респондентов неодобрительно относятся к деятельности Байдена на посту американского президента и только 36% одобряют её, что на 6% ниже, чем неделей ранее.

Отмечается, что это самый низкий рейтинг одобрения деятельности Байдена за время его президентства, однако он все равно выше антирекордных показателей его предшественника — Дональда Трампа — деятельность которого на посту президента США в декабре 2017 года одобряли только 33% жителей страны.