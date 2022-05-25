Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена американцами установил новый антирекорд, составив только 36%. Это 25 мая следует из данных опроса Reuters и Ipsos.

Джо Байден Joebiden.com

Уточняется, что исследование проводилось в формате онлайн 23 и 24 мая, и в нем приняли участие 1005 совершеннолетних американцев.

Согласно данным опроса, 59% респондентов неодобрительно относятся к деятельности Байдена на посту американского президента и только 36% одобряют ее, что на 6% ниже, чем неделей ранее.

При этом, по информации Reuters, это самый низкий рейтинг одобрения деятельности Байдена за время его президентства, однако он все равно выше антирекордных показателей его предшественника — Дональда Трампа — деятельность которого на посту президента США в декабре 2017 года одобряли только 33% жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты учитывают опыт оснащения оружием киевского режима при попытке перестроить систему обороны Тайваня.