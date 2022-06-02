Пекин, 2 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Совместная торговая инициатива США и Тайваня категорически неприемлема для китайских властей. В Пекине напоминают американскому руководству о необходимости соблюдения принципа «одного Китая», заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн 2 июня на брифинге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Внимание китайских властей, отметил он, привлекло провозглашение Тайванем и США так называемой инициативы по торговле в XXI веке. По этому поводу Китай выражает решительный протест.

«Вашингтон должен твёрдо придерживаться принципа «одного Китая» <…> и проявлять осторожность при выстраивании торгово-экономических отношений с Тайванем», — подчеркнул Гао Фэн.

По его словам, политика США не должна послужить «ошибочным сигналом в поддержку тайваньских сепаратистов».

Представители США и Тайваня 1 июня провели онлайн-встречу, на которой договорились углубить двусторонние торгово-экономические отношения и обозначить приоритеты сотрудничества, «основанные на общих ценностях».

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