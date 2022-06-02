Пекин, , 06:07 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не исключает и худший сценарий на фоне вмешательства США в дела Тайваня, сообщает газета The Global Times со ссылкой на источник в китайских военных кругах.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«И Япония, и Соединенные Штаты вынашивают планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений с учетом худшего сценария», — заявил он.

Источник добавил, что НОАК трижды провела масштабные учения в районе Тайваня. Увеличение военной активности Китая он связывает со все большим вмешательством Соединенных Штатов в дела острова. Эксперт подчеркнул, что США не следует недооценивать готовность Китая отстаивать свои национальные интересы и территориальную целостность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай провел возле Тайваня масштабное патрулирование с участием различных видов и родов войск. В НОАК заявили, что учения проводились в целях обеспечения боеготовности в случае враждебного сговора США и Тайваня.