Пекин, 2 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Намерения правительства США усложнить условия ведения бизнеса для китайских компаний и ужесточить для них ограничения в торгово-инвестиционной сфере не останутся без ответа со стороны Пекина. Об этом на брифинге 2 июня заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Мы обратили внимание на соответствующие заявления американской стороны и выражаем по этому поводу решительный протест», — указал Фэн, назвав односторонние действия Вашингтона неприемлемыми.

Он также подчеркнул, что власти Китая «обязательно примут необходимые ответные меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий».

«США должны немедленно отказаться от ошибочной стратегии, предпринять как можно больше усилий для восстановления мировой экономики и обеспечения её стабильности», — заявил представитель китайского ведомства.

Ранее по теме: Байден обдумывает частичное снижение тарифов на китайский импорт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность частичного снижения тарифов на китайские товары. При этом, по его словам, Белый дом стремится сбалансировать краткосрочные и долгосрочные цели, помня о проблеме недобросовестной конкуренции со стороны Китая.

При этом, как заявила министр торговли США Джина Раймондо, Вашингтон не собирается смягчать в обозримой перспективе режим экспортного контроля и введенные в его рамках санкции в отношении Китая.