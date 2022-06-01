Сува, , 06:29 — REGNUM Попытка США оценить нормальную торговлю по тому, соответствует ли она американским ценностям, противоречит основным экономическим законам, заявил находящийся с визитом на Фиджи министр иностранных дел Ван И, передает 31 мая агентство Синьхуа.

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Ван сделал это заявление во время визита на Фиджи, четвертого этапа его продолжающегося турне по островным странам Тихого океана.

Что касается недавнего запуска в США так называемой «Индо-Тихоокеанской экономической основы» (IPEF) и заявления о создании нового порядка, который будет свободным, открытым и инклюзивным, Ван сказал: «Однако, без снижения тарифов, как экономическая структура может быть свободной? Без доступа к рынку, как он может быть открытым? Если Китай, крупнейший рынок в регионе и даже в мире, намеренно исключается, как он может быть инклюзивным?»

На самом деле, отметил министр иностранных дел Китая, Соединенные Штаты пытаются ограничить другие страны своими собственными стандартами и правилами и начать все сначала за пределами многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация. По словам Вана, этот шаг США подчеркивает их попытку политизировать, вооружить и даже идеологизировать экономические вопросы, оценивая нормальную торговлю товарами по своим собственным ценностям.

Он подчеркнул, что практика США обречена на провал, поскольку она противоречит основным экономическим законам, налагает оковы на свободный рынок и противоречит тенденции экономической глобализации, предполагающей взаимный обмен и дополнительные преимущества.