Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии дали понять своим западным союзникам, что готовы увеличить добычу нефти в случае, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Саудовская Аравия осознает риски и то, что не в их интересах терять контроль над ценами на нефть. Мнение Саудовской Аравии заключается в том, что, ситуация на нефтяном рынке напряженная, что и способствовало росту цен, реального дефицита пока нет», — пишет агентство.

Отмечается, что были дискуссии о немедленном увеличении добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ, о котором может быть объявлено на встрече ОПЕК+ 2 июня, однако еще ничего не решено окончательно.

Кроме того, обсуждалось увеличение поставок, запланированное на сентябрь, а также его перенос на июль и август.

Вместе с тем Белый дом неоднократно призывал картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что западные страны изучают идею закупок у России нефти по цене ниже рыночной стоимости.

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