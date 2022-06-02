Названо условие для увеличения Саудовской Аравией добычи нефти
Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии дали понять своим западным союзникам, что готовы увеличить добычу нефти в случае, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.
Отмечается, что были дискуссии о немедленном увеличении добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ, о котором может быть объявлено на встрече ОПЕК+ 2 июня, однако еще ничего не решено окончательно.
Кроме того, обсуждалось увеличение поставок, запланированное на сентябрь, а также его перенос на июль и август.
Вместе с тем Белый дом неоднократно призывал картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией в США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что западные страны изучают идею закупок у России нефти по цене ниже рыночной стоимости.
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