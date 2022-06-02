Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Западные страны изучают идею закупок у России нефти по цене ниже рыночной стоимости, заявил американский президент Джо Байден 1 июня на брифинге.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, США и их союзники изучают различные способы сдерживания цен на топливо пока ЕС решает вопрос о еще большем ограничении ввоза российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта американские власти ввели эмбарго на импорт нефти из России из-за начала специальной военной операции на Украине.

30 мая страны ЕС договорились о введении частичного запрета на ввоз российского нефти, который затрагивает две трети европейского импорта этого вида сырья из РФ. При этом Венгрии и Чехии разрешено продолжать закупать нефть у России.

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