Неаполь, Италия, , 22:59 — REGNUM Грядущий продовольственный кризис приведет к серьезным проблемам для 2,6 миллиона неимущих в Италии, с такой оценкой выступили 1 июня эксперты национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Хлеб

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Главный удар кризиса будет нанесен по странам, жители которых тратят на продукты питания более 60% своего дохода, таковых, по данным итальянских аналитиков, насчитывается 53.

Рост стоимости зерна ведет к подорожанию хлеба до тех же показателей, которые фиксировались во время «хлебных бунтов» в Северной Африке (Алжире, Тунисе, Египте), добавили эксперты.