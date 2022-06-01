Москва, 1 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, президент России Владимир Путин поздравил режиссёра, актёра и сценариста Владимира Грамматикова с 80-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что Грамматиков уделяет приоритетное внимание созданию и развитию фильмов для детей и юношества.

«Ваш многогранный талант, энергия и увлечённость снискали искреннюю любовь зрителей разных поколений», — отметил Путин и пожелал режиссёру здоровья и благополучия.

ИА REGNUM сообщало ранее, продвигать детское кино за рубеж мешает русский менталитет, заявлял гендиректор холдинга «Мастер фильм» Александр Герасимов.

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