Москва, 1 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции России на Украине оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки был поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск. Об этом 1 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — добавил генерал.

По его словам, всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов. Кроме того, украинская армия лишилась девяти танков и боевых машин пехоты, батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Также российскими военными уничтожены шесть артиллерийских орудий и миномётов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области.

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