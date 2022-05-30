Москва, , 11:18 — REGNUM Свыше 300 украинских боевиков и 40 единиц вооружения уничтожены в результате ударов российской авиации в ходе спецоперации на Украине. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 30 мая на брифинге.

Самолёт ВКС России Mil.ru

Он рассказал, что высокоточные ракеты воздушного базирования поразили два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи и 34 района сосредоточения украинской живой силы и военной техники.

Кроме того, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила ещё три пункта управления и 67 районов сосредоточения силы и техники ВСУ.

«Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

Читайте также: ВКС России уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге — Минобороны РФ