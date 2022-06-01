Москва, 1 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На первом месте в топе-5 стран, куда российские туристы купили туры для отдыха в июне, оказалась Турция (61% всех продаж), на втором месте — Россия (21% от всех проданных турпакетов), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

Также в пятёрку лидеров по популярности туристических направлений в июне 2022 года с отдыхом на 10 дней вошли Египет, Абхазия и ОАЭ — не менее 5% продаж туров в эти страны.

Самые дешёвые туры оказались Калининград на Балтике (45 тыс. 267 руб. на двоих с завтраками) и Абхазия (45 тыс. 448 руб. на двоих, но с трёхразовым питанием). Отдых в Сочи: с перелётом, отелем и завтраками обойдётся в 48 тыс. 400 руб. на двоих в отеле 3* на завтраках.

Самый дешёвый пакетный тур в турецкую Анталье с перелётом и питанием «все включено» можно приобрести за 82 тыс. 644 руб. на двоих. В Египет самый дешёвый тур в середине июня стоит 89 тыс. 298 руб. на двоих с перелётом и «все включено.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми привлекательными туристическими направлениями в России стали Алтай, Сочи и Санкт-Петербург.

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