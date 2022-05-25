Москва, , 08:32 — REGNUM Самыми привлекательными туристическими направлениями в России стали Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. За низ отдали голоса 34% 30% и 28% соответственно, сообщает RT на русском со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа. ру».

Алтай Антон Денисенко

На Алтае жители России отметили красоту природы (86%), большое число достопримечательностей (53%), тишину и уединение (44%). В Сочи туристов привлекает красота природы (74%), много достопримечательностей (54%), и то, что город является популярным турнаправлением (35%).

В Санкт-Петербурге опрошенные выделили большое количество достопримечательностей (79%), транспортную доступность, относительно недорогие билеты (67%) и большое количество развлекательных заведений (28%).

Также в рейтинг лучших туристических направлений вошли Карелия (27% голосов), Кавказ (24%), города Золотого кольца России (21%), Камчатка (16%), Казань (16%) и Москва (13%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направлением для поездок туристов среди регионов России в январе–марте 2022 года стала Москва.

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