Луганск, , 10:18 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 43 человека личного состава. Об этом 1 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и четыре единицы автомобильной техники. При этом отмечается, что два военнослужащих ВСУ сложили оружие и этим сохранили свои жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские следователи проведут расследования подрыва украинскими нацистами цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке ЛНР.