Москва, 1 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Российские следователи проведут расследования подрыва украинскими нацистами цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что, по информации Народной милиции ЛНР, отступающие из промышленной зоны Северодонецка подразделения вооруженных украинских формирований для препятствования развития наступления Вооруженных сил РФ попытались создать зону химического заражения, подорвав на комбинате «Азот» цистерну, предположительно, с азотной кислотой.

Также подчеркивается, что момент подрыва был рассчитан киевскими боевиками так, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобождённых от них населенных пунктов Рубежное и Кременная в ЛНР.

«Следователи СК России в рамках уголовных дел дадут оценку произошедшему и установят круг виновных лиц с целью их привлечения к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле вооруженными украинскими формированиями города Макеевка в ДНР пострадал один человек.