Москва, , 09:13 — REGNUM Сегодня, 1 июня, вступили в силу основные главы закона о публичной власти, сообщает ИА REGNUM.

Конституция России Kremlin.ru

Вступили в силу положения о государственных органах регионов, об их взаимодействии, а также о высшем должностном лице субъекта РФ.

Закон закрепляет единую структуру региональных органов власти в стране, принципы их работы и механизм взаимодействия, определяет особенности осуществления законодательного процесса и конкретизирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму.

«Система органов власти и взаимодействие внутри системы становится удобной для граждан и их права защищаются в большем объеме. Уходит непонимание для граждан в разделении полномочий органов власти», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Устанавливается, в частности, что наименование должности высшего должностного лица региона устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом его исторических, национальных и иных традиций. Глава региона может наименоваться, например, «главой», «губернатором», «мэром» и прочее за исключением слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации. Срок полномочий главы региона составляет пять лет. Документом также снято ограничение сроков избрания главы субъекта РФ на должность.

Предусмотрено, что президент России вправе вынести предупреждение, объявить выговор высшему должностному лицу субъекта за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей. В случае неустранения причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения и объявления выговора, глава субъекта РФ может быть отрешен от должности.

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Ряд положений закона вступят в силу с 1 января 2023 года. Речь, в частности, идет о полномочиях регионов и экономической основе.

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Закон о публичной власти в регионах принят в развитие новых положений конституции. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.

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