Москва, , 20:50 — REGNUM В условиях специальной военной операции губернаторы не должны молчать, СРЗП приступает к подготовке рейтинга патриотичности глав регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Наша партия СРЗП приступает к подготовке рейтинга патриотичности губернаторов России. Скоро я опубликую предлагаемые нами открытые критерии для формирования этого рейтинга. Буду всем признателен за дополнения и конструктивную критику», — сообщил Миронов.

Когда рейтинг будет опубликован, будет выложена в открытый доступ всю информация, на которой он основан: будут все ссылки на данные о публичной активности губернаторов, любой сможет сам проверить достоверность и объективность рейтинга, пообещал лидер партии.

«В такой ситуации региональные лидеры не должны отмалчиваться, пережидать. В своих регионах они не столько хозяйственники, сколько политики. И люди ждут от них четкую позицию. А ее не всегда, мягко говоря, видно и слышно», — приводит он аргументы.

Поводов для формирования рейтинга послужила в том числе перепалка между телеведущим Владимиром Соловьевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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