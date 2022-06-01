Москва, , 09:35 — REGNUM В текущих условиях необходимо усилить внедрение прикладных решений по искусственному интеллекту (ИИ) в реальный сектор и ускорить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики, — заявил в Координационном центре заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко в ходе заседания рабочей группы, где рассматривались результаты работы шести исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Они были отобраны в 2021 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Искусственный интеллект

»По данным Аналитического центра, в 2021 году эффект для российской экономики от применения ИИ составил более 300 млрд. руб. Наиболее заметный прирост отмечается в финансовом секторе — 69 млрд рублей и в секторе ИКТ — 55 млрд рублей. Радует, что несмотря на короткий срок, всего полгода с момента отбора центров, они уже могут предъявить конкретные результаты, которые можно использовать на предприятиях. Например, попрошу МЧС принять участие в разработке карты угроз лесных пожаров и проработать вопрос включения этого мероприятия в ведомственную программу цифровой трансформации», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Основная задача созданных на базе Сколковского института науки и технологий, МФТИ, Института системного программирования им. В. П. Иванникова, Университета Иннополис, ИТМО и Высшей школы экономики центров — разработать прорывные решения и обеспечить России лидерские позиции в сфере искусственного интеллекта на мировой арене. В 2021 году на реализацию программ они получили господдержку в размере более 901 млн рублей. Всего до 2024 года на их поддержку из федерального бюджета планируется направить 5,4 млрд рублей. Еще 2,5 млрд — привлекут за счет индустриальных партнёров.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что исследовательские центры станут одним из важных элементов системы подготовки квалифицированных кадров в сфере ИИ.

«В базовых организациях исследовательских центров уже внедряются разработанные в рамках федпроекта программы бакалавриата и магистратуры по приоритетным направлениям ИИ. Студенты и выпускники этих программ смогут продолжить исследовательскую деятельность на базе существующих центров. К 2024 году мы ожидаем, что около 9 тысяч человек поступят на магистерские и бакалаврские программы по ИИ.

Мы также видим, что специалисты, вовлечённые в прорывные исследования центров, демонстрируют высокую степень заинтересованности в реализации проектов в отечественных научных организациях. Они с интересом продолжают работать в России, даже несмотря на предложения из-за рубежа. Это говорит о том, что опорные исследовательские центры можно считать привлекательным местом работы для молодых специалистов», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер осмотрел выставочную экспозицию, где центры представили наиболее перспективные пилотные разработки с применением технологий искусственного интеллекта. Например, аппарат для диагностики дислексии у детей, беспилотник с системой идентификации вредоносных культур для сельского хозяйства, программно-аппаратный комплекс на основе 3D-технологий для проведения медицинских операций и гибридный беспилотник с видеокамерами, капсулами доставки грузов и другие.

Своим впечатлением от проделанной работы поделились руководители исследовательских центров.

«Сегодня в качестве результатов работы Центра мы представили доверенные версии фреймворков машинного обучения TensorFlow и PyTorch, которые мы проверили с помощью инструментов, разработанных у нас в ИСП РАН. И надо сказать, что эта работа была очень плодотворной — в ядре этих фреймворков мы нашли ошибки, которые уже представлены на рассмотрение сообществу разработчиков. Так что работа Центра имеет большое значение и на международном уровне, что очень важно», — считает руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова» Российской академии наук (ИСП РАН) Денис Турдаков.

«Результаты 2021 года признаны Рабочей группой успешными. Благодаря государственной поддержке и взаимодействию с Индустриальными партнерами Центра продолжается активная работа по созданию отраслевых продуктов для экономики РФ. Уверены, что практические результаты сможем продемонстрировать уже в конце 2022 года», — подчеркнул руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» Евгений Бурнаев.

«Разрабатываемые в рамках Программы Центра фреймворки позволят упростить и ускорить процесс создания прикладных интеллектуальных ассистентов и их навыков под конкретные задачи, что позволит сократить затраты и сроки внедрения таких решений на основе искусственного интеллекта в практику, поставить создание прикладных интеллектуальных ассистентов «на поток», — считает научный руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» Михаил Бурцев.

«Исследовательский центр Университета Иннополис рассказал о ключевых результатах, полученных за 6 месяцев работы и решениях высокой степени готовности: о ПО в сфере новых материалов, видеоаналитики, сервисе для Минпромторга России и проведенных мероприятиях. На выставке продемонстрировали аппаратные решения с использованием технологий ИИ. Было важно получить обратную связь от Дмитрия Николаевича. Также в кулуарных обсуждениях с другими центрами зафиксированы направления, где возможно сотрудничество», — поделился руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» Рамиль Кулеев.

«Перед заседанием рабочей группы была возможность посетить выставку прототипов и продуктов Центров ИИ. Было очень интересно наблюдать результаты коллег. Стенд НИУ ВШЭ в свою очередь представил систему ранней диагностики детской дислексии. С помощью моделей искусственного интеллекта система позволяет оперативно получить оценку на основе движения глаз ребёнка во время чтения», — отметил руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики» Алексей Масютин.

«Предлагаемые Центром решения обеспечивают автоматизацию различных процессов: создания цифровых объектов классического ИИ, проектирования объектов реального мира на основе обобщения положительного опыта, валидации и верификации управленческих решений, настройки цифровых двойников и комплексирования разнородных систем ИИ в промышленности», — заявил руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» Александр Бухановский.

Напомним, при помощи искусственного интеллекта можно уже сегодня подобрать себе подходящую вакансию на портале «Работа в России».

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«Нам, как экономистам и управленцам, очень важно связать развитие новых технологий с управлением мегаполисом, взять то разумное, доброе, вечное, что есть у искусственного интеллекта, но при этом на раннем этапе купировать или минимизировать возможные риски и вызовы, следующие за развитием этих технологий», — отметил в ходе недавней международной практической конференции «Инвестиционный климат и искусственный интеллект: взаимосвязи и проблемы трансформации мегаполиса» заслуженный экономист РФ, профессор кафедры финансового менеджмента и финансового права Университета Правительства Москвы Владимир Алексеев.

Кандидат социологических наук, председатель Фонда «Московский центр урбанистики «Город» Алексей Расходчиков рассказал, как искусственный интеллект влияет на жизнь мегаполиса. Для начала эксперт привел пару простых примеров того, как без технологического контроля «эффект бабочки» меняет жизнь столицы.

«Банальная поломка светофора может привести к разным по значимости и фатальности процессам. От того, что в какой-то магазин из-за того, что в пробку попала грузовая машина, вовремя не привезут продукты, до опоздания на работу, например, кардиохирурга, спешащего на важную операцию, — пояснил Алексей Расходчиков. — Процессы в мегаполисе настолько взаимосвязаны между собой, что возможностей человеческого интеллекта уже недостаточно для их регулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.