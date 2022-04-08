Москва, , 11:27 — REGNUM При помощи искусственного интеллекта можно уже сегодня подобрать себе подходящую вакансию на портале «Работа в России». Об этом 7 апреля сообщили в Минтруде РФ.

Искусственный интеллект

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В ведомстве указали, что искусственный интеллект помогает ищущим работы в составлении «эффективного» резюме, а затем ищет нужную вакансию и сопоставляет их.

Кроме того, он способен найти по заданным параметрам необходимого компании сотрудника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мощный плазменный ракетный двигатель разрабатывают ученые Курчатовского института.