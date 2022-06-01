Магадан, , 05:53 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудили развитие инфраструктуры в регионе и строительство нового межмуниципального комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Магадан-Ола». Его планируют построить до конца 2024 года. Комплекс покроет показатели федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Планируется строительство межмуниципального комплекса мощностью 55 тыс. тонн в год. Все отходы будут проходить этап сортировки, более половины из них — 37,5 тыс. тонн в год — будут направляться на утилизацию.

«Концессионером активно ведется разработка проектно-сметной документации. В ближайшее время будет подаваться заявление на прохождение государственной экологической экспертизы. Результаты планируется получить в октябре, тогда РЭО сможет предоставить финансирование уже в ноябре этого года, и будет дан старт строительству объекта», — рассказал Денис Буцаев.

Завод закроет потребности региона в достижении показателей федерального проекта, по которым на обработку должно направляться 100% ТКО, на захоронение — не более 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, новый современный мусорный полигон для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начал работать в Новгородской области.