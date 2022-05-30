Великий Новгород, , 12:32 — REGNUM Новый современный мусорный полигон для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начал работать в Новгородской области. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Никитин в социальной сети «ВКонтакте».

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Государственный реестр размещения отходов уже включил полигон в свой перечень. А региональному оператору выдали необходимую для работы лицензию.

Новый полигон возвели, учитывая современный стандарты экологической безопасности. Для того, чтобы не допустить негативного воздействия на экологию региона, имеется система защиты окружающей среды.

Благодаря поддержке министра природных ресурсов РФ Александра Козлова были осуществлены необходимые изменения в проекте полигона. Они коснулись марок техники, которая будет задействована в работе.

Первые мусоровозы уже принимают на полигоне. За счёт своих характеристик объект сможет принимать до 170 тыс. тонн твёрдых коммунальных и промышленных отходов. На полигон будут свозить мусор из Великого Новгорода и ещё десяти районов региона.