Путин внес в Совфед кандидатуру Бушева на пост судьи Конституционного суда
Москва, 31 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин представил в Совфед кандидатуру доцента Санкт — Петербургского государственного университета Андрея Бушева на пост судьи Конституционного суда. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
«Президент России Путин представил Совету Федерации кандидатуру доцента Санкт — Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, специалиста по гражданскому праву Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации», — отметил Клишас.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству проведёт предварительное обсуждение кандидатуры 7 июня, уточнил сенатор.
Совфед обладает полномочиями по назначению судей Конституционного суда по представлению главы государства.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, очередное заседание Совфеда намечено на 8 июня.
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