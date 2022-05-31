Москва, 31 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин представил в Совфед кандидатуру доцента Санкт — Петербургского государственного университета Андрея Бушева на пост судьи Конституционного суда. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Президент России Путин представил Совету Федерации кандидатуру доцента Санкт — Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, специалиста по гражданскому праву Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации», — отметил Клишас.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству проведёт предварительное обсуждение кандидатуры 7 июня, уточнил сенатор.

Совфед обладает полномочиями по назначению судей Конституционного суда по представлению главы государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, очередное заседание Совфеда намечено на 8 июня.

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