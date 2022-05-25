Москва, , 11:05 — REGNUM Совфед рассмотрел кандидатуру Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тот случай, когда под форменной фуражкой кроется образованный ум», — отметил полпред президента РФ в Совфеде Александр Муравьев.

В Совфеде в ходе дискуссии пожелали Куренкову вырабатывать командный голос, он со своей стороны сообщил, что «голос командный выработан».

"Он обладает необходимыми качествами для работы на столь высоком посту… Это настоящий, боевой офицер, преданный государственник», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Кандидатура была представлена в верхнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

Накануне комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике во вторник поддержали кандидатуру Куренкова.

Генерал-майор Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, ранее он проходил службу в ФСБ и ФСО.

Возглавлявший МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске.

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