Москва, 31 мая 2022, 13:58 — REGNUM Российские военные в ходе ночного боя поразили позиции украинских военных, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» калибра 122 мм. Соответствующее видео распространило 31 мая Минобороны России.
В кадре — ночная боевая работа «Градов» по позициям ВСУ. Итогом стало уничтожение украинского опорного пункта и артиллерии.
Выполнив задачу, расчёты покинули огневую позицию и перезарядились в запасном районе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские ракетные войска и артиллерия уничтожили ещё 38 пунктов управления украинских войск.
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