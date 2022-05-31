Москва, 31 мая 2022, 09:24 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ, уничтоживших огневые позиции украинских минометчиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.