Берлин, 31 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Страны, зависимые от российского газа, могут зимой столкнуться с необходимостью нормировать потребление топлива. К ним относится и Германия, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью изданию Spiegel.

(сс) lisatheobald Зима в Германии

Он выразил опасения, что «зимой будет сложно». По словам Бироля, с 2004 года агентство предупреждало германские власти о том, что зависимость страны от поступающего из России газа слишком высока.

«Газ, возможно, придется нормировать, особенно в странах, которые особенно зависят от поставок из России. К сожалению, сюда входит и Германия», — сказал глава МЭА.

Он отметил, что сейчас в хранилищах Германии находится больше газа, чем несколько месяцев назад, но этого объёма всё равно недостаточно.

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