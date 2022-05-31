Газпром полностью остановил поставки газа нидерландской GasTerra
Москва, 31 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Поставки природного газа компании GasTerra из Нидерландов полностью останавливаются с 31 мая. Об этом сообщили в компании «Газпром экспорт».
Иван Шилов ИА REGNUM
Поставка газа
Причиной стала неоплата за поставки. Нидерландская компания объявила, что не будет оплачивать газ в российских рублях.
При этом по состоянию на 30 мая «Газпром» не получил от GasTerra платёж за поставки газа за апрель. В связи с этим поставщик уведомил о прекращении дальнейших поставок.