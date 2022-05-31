Москва, 31 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Поставки природного газа компании GasTerra из Нидерландов полностью останавливаются с 31 мая. Об этом сообщили в компании «Газпром экспорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Причиной стала неоплата за поставки. Нидерландская компания объявила, что не будет оплачивать газ в российских рублях.

При этом по состоянию на 30 мая «Газпром» не получил от GasTerra платёж за поставки газа за апрель. В связи с этим поставщик уведомил о прекращении дальнейших поставок.