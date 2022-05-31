Москва, 31 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Западные санкции направлены, прежде всего, против народа России. И это отвратительно. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM За Россию!

Он отметил, что «бесконечное танго экономических санкций» Запада направлено не на президента, политическое и военное руководство России.

«Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать», — подчеркнул политик в своём Telegram-канале.

Что касается крупного бизнеса из России, то, по словам замглавы Совбеза, российские предприниматели, «конечно, понесли значительные по суммам издержки, лишились заграничного имущества». Однако, подчеркнул Медведев, «для них эти конфискации совсем не фатальны.

«Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам», — уверен он.

При этом, продолжил Медведев, «вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России». Речь идёт об аресте активов Центробанка России и иных государственных активов, эмбарго на покупку нефти и газа из России, запрет на полёты российских самолётов и использование платёжных инструментов. Всё это, указывает политик, ударит по простым российским гражданам, «уронит их уровень жизни».

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«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем её жителям, — пишет Медведев. — Эта ненависть омерзительна и иррациональна».

При этом замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что мириться с подобным положением дел не стоит, а нужно «сделать все необходимые выводы на будущее» и никогда «не прощать тех, кто ненавидит нас».

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской специальной военной операции на Украине русофобская истерия на Западе достигла небывалых высот. Она коснулась практически всех сфер жизни — российской культуры, спорта, искусства, мира моды.