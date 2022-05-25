Москва, 25 мая 2022, 15:40 — REGNUM Соединенные Штаты стараются привлечь все большее число стран к санкциям против России, хотя уже признают, что ограничительные меры вредят самому Вашингтону. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Белый дом «продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую санкционную воронку всё большее число государств»
Захарова добавила, что «все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики».