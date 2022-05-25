Москва, , 15:40 — REGNUM Соединенные Штаты стараются привлечь все большее число стран к санкциям против России, хотя уже признают, что ограничительные меры вредят самому Вашингтону. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, Белый дом «продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую санкционную воронку всё большее число государств»

«И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что «все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики».