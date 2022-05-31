Москва, 31 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Германия, Франция, Италия, Испания все больше осознают, что становятся главными «потерпевшими» в результате спецоперации на Украине, зима ввергнет Европу в экономический хаос, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Олег Морозов

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«Германия, Франция, Италия, Испания все больше осознают, что становятся главными «потерпевшими» в этой войне: политических и экономических прибылей никаких, одни потери! Пересидеть войну им не удастся. Рядовой немец, а тем более итальянец не понимают, за какие высокие цели они платят личным благополучием», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Грядущая зима ввергнет Европу в неизбежный экономический хаос, прогнозирует парламентарий.

«К ним ринится голодная Африка. Перспективы апокалиптические. Поэтому нарастает убежденность в том, что европейцы своими деньгами оплачивают на Украине нацистский шабаш и американские прибыли», — констатировал он.

«Можно не любить русских и Путина. Но нельзя же их не любить больше, чем самих себя. Идея о том, что «надо учитывать интересы России» пробивает себе дорогу в «старой» Европе. И рано или поздно она возобладает», — убеждён Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля.

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