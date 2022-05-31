Вашингтон, 31 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Обсуждение заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО стало одной из тем телефонного разговора, который помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 30 мая провёл с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции с Финляндией и Швецией, направленным на то, чтобы разрешить проблемные вопросы относительно их заявок на членство в НАТО, которое США решительно поддерживают», — добавили в администрации президента США.

В ходе беседы представители двух стран также обсудили поддержку Украины, проблемы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, а также ситуацию в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции представили список требований для одобрения членства Швеции в НАТО. Среди прочего власти страны требуют прекращения поддержки курдских группировок, которые Турция считает террористами, а также выдворения из Швеции и Финляндии 33 человек.

Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в случае, когда союзник альянса поднимает какую-либо проблему, её необходимо урегулировать и так делалось всегда.