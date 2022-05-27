Брюссель, , 14:45 — REGNUM На достижение соглашения по вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндии и Швеции до саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня 2022 года, рассчитывает генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова на эту тему 27 мая приводит испанская радиостанция Cadena SER.

Столтенберг. Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил генсек НАТО, в случае, когда союзник альянса поднимает какую-либо проблему, ее необходимо урегулировать и так делалось всегда.

«Никто не подвергался такому количеству терактов, как Турция. Вы говорите о курдах, но нужно признать, что есть несколько курдских групп, и Рабочая партия Курдистана находится в списке террористических организаций Евросоюза, то есть Швеции и Финляндии», — сказал он.

«Моя цель состоит в том, чтобы это был быстрый процесс, и я думаю, что у нас все еще есть время», — также добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма должны быть в новой концепции НАТО.