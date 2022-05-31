Москва, 31 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. По тогам торгов 30 мая нефть марки Brent подорожала на 1,99%, до $121,68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цены на нефть выросли до двухмесячного максимума, поскольку Китай ослабил карантин в Шанхае. Цена повышалась до $121,98 за баррель.

В США был выходной день (День Памяти), поэтому фондовые индексы не торговались. Внешний шум не мешал покупателям проверять позиции продавцов.

В выходные (29-29 мая) Шанхай заявил, что снимет ограничения для бизнеса и предложит налоговые скидки, а Пекин вновь открыл некоторые виды общественного транспорта.

Производители в Шанхай могут возобновить работу с 1 июня. Новости поддержали рисковые активы, включая европейские акции.

Сегодня, 31 мая, нефть марки Brent подешевела на — 2,81%, до $118,26. Покупатели взяли паузу после семинедельного роста, чтобы оценить рыночную ситуацию.

Продолжение роста стоит ожидать после встречи ОПЕК+, которая пройдет 2 июня. Перед новым ростом цена может скорректироваться до $115-116.

Страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет исключает нефть, которая поступает по трубопроводам, что позволит зависимым государствам продолжать импорт.

Перевозка (импорт нефти морским транспортом) российской нефти запрещена. Германия и Польша до конца 2022 года прекратят импорт нефти по трубопроводу «Дружба». Оставили себе трубу через которую будут получать недостающие объемы.

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