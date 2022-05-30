Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 30 мая, по состоянию на 15:15 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent, который завтра прекращает действие, торгуются на отметке $120,21 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«Августовский фьючерс, который завтра станет основным, торгуется по $116,50 за баррель. Нефтетрейдеры всерьез настроены продолжать семидневный цикл роста, отыгрывая позитивные сигналы из Поднебесной.

В Шанхае объявлено о скором возобновлении работы всех предприятий, закрытых из-за пандемии, Пекин отчитался о прекращении распространения заболевания.

Кроме того, сегодня Еврокомиссия продолжит обсуждение шестого пакета санкций против России, включающего эмбарго на поставки нефти.

И хотя сломить решимость Венгрии сломить не удается, а ряд стран уже выторговали себе отсрочки по отказу от российского черного золота, кое-кто даже до конца 2024 года, тема продолжает подогревать опасения дефицита.

От предстоящего заседания ОПЕК+ никто не ждет изменения режима увеличения добычи, так что карты ложатся удачно для «быков», — пояснил эксперт.

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