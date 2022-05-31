Брюссель, 31 мая, 2022, 05:13 — ИА Регнум. При введении Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций Венгрии и Чехии позволят продолжать закупки нефти у России. Об этом премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил на пресс-конференции после прошедшего 31 мая первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На мероприятии лидеры Евросоюза достигли договорённости о введении частичного нефтяного эмбарго, касающегося поставок российской нефти морским путём. Трубопроводная нефть из России в шестой пакет санкций включена не будет.

Александр де Кроо «Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики».

По словам бельгийского премьер-министра, Чехия временно сможет продолжить закупки из России дизельного топлива. А Венгрии предоставляется отсрочка для модернизации рассчитанных на российскую нефть мощностей нефтепереработки.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении стран Евросоюза в рамках санкций, вводимых против Москвы, до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.

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