Вена, , 03:03 — REGNUM Россия сможет найти других покупателей нефти в случае отказа Евросоюза от импорта российских нефтепродуктов, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своей записи он прокомментировал недавнее высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявляла о возможностях Москвы найти альтернативных покупателей нефти в случае введения эмбарго со стороны ЕС.

«Как она правильно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. Следует отметить, что она теперь противоречит своим вчерашним заявлениям», — заявила Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что смена мнения главы ЕК свидетельствует о том, что Евросоюз находится в настоящее время не в лучшей форме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете импорта российской нефти. Ожидается, что запрет затронет более чем две трети объема нефтяного импорта из России. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен на 90% отказаться от импорта российских нефтепродуктов до конца 2022 года.

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