Москва, , 13:17 — REGNUM Сегодня, 30 мая, нефть дорожает четвертую сессию подряд, продолжая плавно передвигать локальные максимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Vneconomy.vn

«Нефть марки Brent превысила отметку $116 за баррель и уже приближается к уровню $117, торгуясь на уровнях более чем двухмесячной давности.

На минувших выходных страны ЕС в очередной раз не смогли согласовать эмбарго на импорт российской нефти. Более того, стало известно, что в проекте итогового заявления саммита больше не фигурирует запрет на трубопроводную нефть из России.

Неопределенность в этом вопросе сохраняется, рынок уже не дает былых реакций на новостные заголовки из Европы. Впрочем, Баррель недавно заявил, что вопрос с эмбарго должен быть решен до конца сегодняшнего дня.

В целом обстановка на мировых площадках благоприятствует укреплению Brent на данном этапе. Интерес к риску сохраняется повсеместно — во многом оптимизм в начале недели привнес Китай, где Пекин и Шанхай приняли решение о смягчении локдаунов.

Для рынка нефти эта тенденция сопровождается улучшением перспектив спроса. Дополнительный импульс черное золото получает со стороны слабого доллара, который продолжает торговаться в районе одномесячных минимумов, не пользуясь защитным спросом.

В краткосрочной перспективе вероятность подъема нефтяных фьючерсов выше $117 довольно велика. После недавнего прорыва в поле зрения игроков снова замелькала отметка $120.

Однако предпосылок для ее уверенного пробоя сейчас не наблюдается. В случае отката первичная поддержка теперь ожидается в области $115,80», — считает эксперт.

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