Донецк, 30 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Энергоносителей и продовольствия у России хватит, чтобы обеспечить ими в текущих условиях Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Кирилл Барский сообщил 30 мая журналистам.

Apec.org АТЭС. 2018

Он предположил, что в нынешних условиях, когда особенно остро стоят вопросы поставок энергоресурсов и продовольствия, сотрудничество с Россией будет особенно интересно для партнёров из АТР. Но это нельзя сделать в одностороннем порядке, необходимо сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.

«Их в нашем регионе несколько, и АТЭС является одним из очень перспективных форматов, который может заиграть новыми гранями на фоне происходящих в мире геополитических изменений», — сказал дипломат.

Российская сторона, добавил он, настроена на активизацию своего участия в работе АТЭС. Этот форум для России очень важен — это ворота в Азиатско-Тихоокеанскую экономическую интеграцию.

Как сообщало ИА REGNUM, АТЭС объединяет 19 стран и две территории. В ноябре 2022 года в Бангкоке состоится встреча лидеров стран — членов АТЭС.

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