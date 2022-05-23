Москва, , 15:46 — REGNUM В условиях беспрецедентного санкционного давления Россия весьма успешно решает вопросы устранения барьеров в торговых отношениях. Эта задача обозначена нацпроектом «Международная кооперация и экспорт».

Продовольствие Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В ходе совещания министров торговли АТЭС и диалога с представителями деловых кругов глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал партнеров вместе преодолевать мировой кризис, вызванный санкциями против России. По его словам, такие меры уже серьезно нарушили глобальные цепочки добавленной стоимости. Встреча организована в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), который проходит 21−22 мая 2022 года в Таиланде.

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа‑ и наземного сообщения — все это было направлено подрыв экономики России. Но по факту детабилизирует всю мировую экономику», — сказал Решетников.

В результате санкций ограничиваются поставки и резко возрастает стоимость логистики в мировом масштабе. Это приводит к глобальному росту продовольственных цен, ухудшению благосостояния людей в наиболее уязвимых развивающихся экономиках с невысоким уровнем дохода.

«Россия остается ответственным участником мировых продовольственных и энергетических рынков и намерена и впредь добросовестно выполнять свои обязательства по экспортным контрактам», — заявил министр.

По его словам, в марте 2022 года Россия увеличила экспорт зерна на 22%, сои на 93% по сравнению с январем-февралем. «Россия также снизила экспортные ограничения и увеличила текущие экспортные квоты на минеральные удобрения. Однако США увеличили пошлины на российские удобрения до 35%, а ЕС включил удобрения в свой санкционный стоп-лист, что подрывает все усилия России».

С утверждением о том, что Россия прикладывает все усилия, чтобы избежать мирового кризиса на рынках продовольствия и энергетики, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM согласился также доктор экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта и финансов Курской сельскохозяйственной академии Дмитрий Жиляков.

В энергетике, кроме логистических трудностей с поставками, отдельное негативное влияние на глобальную экономику оказывает ускоренный энергопереход. Этот процесс взвинчивает цены на энергоресурсы, что приводит к увеличению затрат на перевозку грузов и повышению производственных и потребительских цен. Все это разгоняет инфляцию и замедляет экономический рост.

В ответ Россия последовательно увеличивает поставки энергоресурсов, в том числе партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Я уверен, для успешного развития совместных подходов к Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли (АТЗСТ) в первую очередь необходимо отказаться от неоправданных ограничений в области торговли, финансов, транспорта и логистики», — сказал Максим Решетников.

«Положительная динамика торговли ключевых стран-партнеров, которые расположены вдоль транспортного коридора «Север-Юг» — это повод воспользоваться ситуацией и привлечь регуляторов всех заинтересованных стран к тому, чтобы устранить барьеры, которые мешают воспользоваться уникальными преимуществами этого логистического пути», — считает вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.

О том, что несмотря на шквал западных антироссийских санкций, Российская Федерация остается ответственным исполнителем своих обязательств по исполнению международных договоров, в частности, в разрезе поставок энергетических ресурсов, корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Группы компаний «МКС», президент Ассоциации малой энергетики, председатель подкомитета по малой генерации «Деловой России» Максим Загорнов:

«Перевод валюты расчета за российский газ на рубли, по сути, не меняет договорные сроки и объемы поставок. Об этом не раз заявляли российские власти на самом высоком уровне. Многие западные страны, несмотря на громкие заявления, по факту не могут отказаться от российских нефти и газа в ближайшей перспективе.

Важно также понимать, что вопрос отказа западных стран от российского газа даже не поднимается, так как это приведет к кризису во многих отраслях, прежде всего, в энергоемких производствах. Российский трубопроводный газ можно заменить только сжиженным — но это будет гораздо дороже из-за более сложной и ответственной логистики, а также технологических особенностей сжижения и регазификации. России выгодно иметь надежных и постоянных потребителей ресурсов. Поэтому российские энергокомпании заинтересованы как в сохранении текущих европейских контрактов, так и в осваивании новых рынков Азии, Африки — и то и другое мы можем наблюдать сегодня».

Напомним, АТЭС — это форум, в котором участвует 21 экономика мира (Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам). Его главная цель — обеспечить устойчивый экономический рост и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» позволяет компенсировать ряд затрат сельхозпроизводителей, позволяющих повысить их международную конкурентоспособность и, как следствие, увеличить зарубежные поставки продукции всех сегментов АПК: от мяса и рыбы до кондитерских изделий.